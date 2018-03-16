В Иркутской области остановят работу деревообрабатывающего предприятия

Станки работают без разрешения на выбросы вредных веществ в воздух
Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам проверки приняла меры по приостановлению деятельности предприятия по обработке древесины, которое загрязняет воздух.
- Установлено, что в нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха ИП Прямков эксплуатировал котельную и деревообрабатывающие станки без получения разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Производственный экологический контроль не осуществлялся, инвентаризация источников выбросов не проведена, - сообщает Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Прокуратура направила иск в суд о приостановлении деятельности по эксплуатации котельной и деревообрабатывающего оборудования до получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Иск находится на рассмотрении суда.
Проверка в указанной сфере продолжаются.
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