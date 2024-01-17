Ущерб превысил 165 тысяч рублей
В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ направлено уголовное дело о хищении технических средств реабилитации инвалидов.
- Следствием установлено, что обвиняемый, осуществлявший доставку технических средств реабилитации инвалидам по поручению организации, которая исполняла государственный контракт, присвоил их. В результате преступления причинён ущерб Российской Федерации на общую сумму более 165 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения».
Для возмещения причинённого ущерба прокурор Железнодорожного района Аркадий Доржиев также предъявил гражданский иск.
Наиболее строгое наказание за такое преступление – шесть лишения свободы.
Справка:
Технические средства реабилитации для инвалидов – это предметы, которые облегчают их жизнь. Это кресла-коляски, костыли, трости, протезы, слуховые аппараты, противопролежневые матрацы, приспособления для мытья лежачих пациентов и пр.
Государство выдаёт их бесплатно.
Улан-удэнца будут судить за хищение средств реабилитации инвалидов
Происшествия, Фото:
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