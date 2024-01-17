Улан-удэнца будут судить за хищение средств реабилитации инвалидов

Ущерб превысил 165 тысяч рублей



В Железнодорожный районный суд Улан-Удэ направлено уголовное дело о хищении технических средств реабилитации инвалидов.



- Следствием установлено, что обвиняемый, осуществлявший доставку технических средств реабилитации инвалидам по поручению организации, которая исполняла государственный контракт, присвоил их. В результате преступления причинён ущерб Российской Федерации на общую сумму более 165 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения».



Для возмещения причинённого ущерба прокурор Железнодорожного района Аркадий Доржиев также предъявил гражданский иск.



Наиболее строгое наказание за такое преступление – шесть лишения свободы.



Справка:



Технические средства реабилитации для инвалидов – это предметы, которые облегчают их жизнь. Это кресла-коляски, костыли, трости, протезы, слуховые аппараты, противопролежневые матрацы, приспособления для мытья лежачих пациентов и пр.



Государство выдаёт их бесплатно.

