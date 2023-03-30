В Бурятии спустя 16 лет поймали насильника и убийцу девушки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийцу удалось вычислить по отпечаткам пальцев



В Бурятии спустя более чем 16 лет раскрыли убийство 16-летней девушки. Она погибла в заиграевском селе Горхон в июле 2006 года.



Преступление тогда сразу не удалось раскрыть. Не помогло даже то, что на месте сняли отпечатки пальцев, ведь никаких совпадений по базе данных не нашлось.



Однако работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно «пальчики» вновь прогнали через проверку, и на этот раз человек, которому принадлежат отпечатки, был установлен. Вероятно, за эти годы он попал в поле зрения правоохранительных органов.



В итоге мужчина был задержан. Сейчас ему 33 года, на момент убийства девушки ему было 16 лет.



На допросе он сперва пытался отрицать свою вину и заверял, что в тот год находился в другом районе. Впрочем, следователи вскоре установили, что в Горхоне жила его родная бабушка, а летом 2006-го он приехал к ней отдохнуть на каникулах.



Мужчине назначили психофизиологическое исследование. Проверку на полиграфе он завалил – эксперты установили, что он всё же обладает детальной информацией об убийстве, но пытается её скрыть.



Лишь после этого задержанный перестал врать и признался в убийстве.



- По данным следствия, летом 2006 года обвиняемый приехал в село Горхон на каникулы к бабушке. Вечером 13 июля с компанией местной молодёжи он распивал спиртные напитки. Затем они зашли к знакомой девушке, которую пригласили с собой, но она отказалась и осталась дома. Позднее обвиняемый, расставшись с приятелями, вернулся к девушке домой и предложил вступить в интимные отношения. После отказа злоумышленник напал на потерпевшую, обломком кирпича нанёс удары по голове, после чего изнасиловал. Затем, опасаясь ответственности за совершённое преступление, он вновь стал с силой наносить своей жертве удары фрагментом кирпича по голове и довершил свои действия ударом ножа ей в грудь. После скрылся с места происшествия, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.



Мужчине уже предъявлено обвинение по статье «Убийство, сопряжённое с изнасилованием и совершённое с целью скрыть другое преступление». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.



