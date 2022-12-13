Хозяйку квартиры обнаружили без сознания в задымлённой квартире
Сегодня, 13 декабря, в девятом часу утра загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице Напольной в Иркутске. Жильцы дома заметили дым в подъезде и вызвали пожарных.
Очевидцы сообщили, что в квартире на втором этаже деревянного дома, откуда идёт дым, живёт женщина. Пожарные, не теряя ни минуты, вскрыли запертую дверь и вошли в задымлённую квартиру. В одной из комнат горела мебель, а на полу лежала потерявшая сознание хозяйка.
Женщину спасли, но она успела получить отравление угарным газом. Сотрудники МЧС привели её в чувство и до приезда скорой согревали в пожарной машине.
- Бдительность соседей спасла жизнь, а своевременное сообщение на номер 101 позволило пожарным ликвидировать возгорание на небольшой площади – огнём повреждена комната, дом спасён, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Вероятно, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
В Иркутске женщину спасли из горящей квартиры
Происшествия, Фото:
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