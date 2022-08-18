Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе происходит драка.



Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили двух потерпевших братьев-близнецов. Братья рассказали, что когда возвращались домой ночью с работы, к ним подошёл молодой человек и украл их вещи.



- Сотрудники группы задержания посадили потерпевших на борт и поехали отрабатывать территорию. Недалеко от места происшествия возле подъезда жилого дома был обнаружен подозреваемый. Увидев сотрудников правопорядка, он скинул часть краденых вещей: внешний аккумулятор, беспроводные наушники и электронные сигареты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Росгвардейцы задержали 19-летнего молодого человека. При нём были украденный рюкзак, в котором находилось 4500 рублей. Общий ущерб составил около 24 тысяч рублей.



Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.





