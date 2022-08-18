18 августа

17 августа

Популярное

Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов

Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе происходит драка.

Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили двух потерпевших братьев-близнецов. Братья рассказали, что когда возвращались домой ночью с работы, к ним подошёл молодой человек и украл их вещи.

- Сотрудники группы задержания посадили потерпевших на борт и поехали отрабатывать территорию. Недалеко от места происшествия возле подъезда жилого дома был обнаружен подозреваемый. Увидев сотрудников правопорядка, он скинул часть краденых вещей: внешний аккумулятор, беспроводные наушники и электронные сигареты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы задержали 19-летнего молодого человека. При нём были украденный рюкзак, в котором находилось 4500 рублей. Общий ущерб составил около 24 тысяч рублей.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Происшествия, 18.08.2022
На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Житель Бурятии незаконно выловил 520 карасей
Происшествия, 18.08.2022
Молодой человек ловил рыбу в месте нереста
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
В Бурятии пойдут под суд «чёрные» лесорубы, напавшие на полицейских
Происшествия, 18.08.2022
Чтобы обезвредить нападавших, полицейским пришлось стрелять в них
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
В Улан-Удэ за день дважды сбили пешеходов
Происшествия, 18.08.2022
Обеих женщин госпитализировали 
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
В Бурятии пьяный водитель назвался именем односельчанина
Происшествия, 17.08.2022
К административной ответственности привлекли невиновного
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия, 17.08.2022
В баре был жестоко убит 23-летний парень
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Происшествия, 17.08.2022
Пленнице посчастливилось вырваться из квартиры живой и невредимой
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
Происшествия, 17.08.2022
Владелец забыл сумку со столь крупной суммой
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
Происшествия, 17.08.2022
Потерявшиеся мама и ребёнок пошли в лес за грибами
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Происшествия, 17.08.2022
Мужчина рассказал, что просто не мог проехать мимо
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
Происшествия, 17.08.2022
Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
Происшествия, 17.08.2022
В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^