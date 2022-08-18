На помощь обокраденным близнецам пришли росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе происходит драка.
Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили двух потерпевших братьев-близнецов. Братья рассказали, что когда возвращались домой ночью с работы, к ним подошёл молодой человек и украл их вещи.
- Сотрудники группы задержания посадили потерпевших на борт и поехали отрабатывать территорию. Недалеко от места происшествия возле подъезда жилого дома был обнаружен подозреваемый. Увидев сотрудников правопорядка, он скинул часть краденых вещей: внешний аккумулятор, беспроводные наушники и электронные сигареты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы задержали 19-летнего молодого человека. При нём были украденный рюкзак, в котором находилось 4500 рублей. Общий ущерб составил около 24 тысяч рублей.
Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Улан-удэнец обокрал братьев-близнецов
Происшествия, Фото:
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