Молодой человек не прошёл проверку на рамке металлодетектора
На входном контроле в здании железнодорожного вокзала Иркутска транспортные полицейские задержали 27-летнего местного жителя.
При прохождении рамки металлодетектора выяснилось, что при себе у молодого человека имелся нож. Согласно заключению эксперта, он оказался холодным оружием, изготовленным самодельным способом.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.
У иркутянина на вокзале изъяли самодельный нож
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Преступление произошло 20 лет назад
Пьяный подросток пытался украсть деньги из двух организаций
Молодой человек не прошёл проверку на рамке металлодетектора
В одной из аварий сбитая лошадь влетела в лобовое стекло
Ещё два человека получили травмы
Пожар действует в местности, куда добраться можно только самолётами
Мужчина уснул и обронил окурок
Ребёнка госпитализировали из Прибайкальского района в Улан-Удэ
Пострадавший получил многочисленные травмы
Смертельный наезд произошёл ночью
Рабочие порвали кабель
Большая вода вносит свои коррективы
Также мужчина удерживал 13-летнюю девочку
Пламя потушили за полчаса
Тело погибшего обнаружили в 50-и метрах от берега