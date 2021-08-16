У иркутянина на вокзале изъяли самодельный нож

Молодой человек не прошёл проверку на рамке металлодетектора



На входном контроле в здании железнодорожного вокзала Иркутска транспортные полицейские задержали 27-летнего местного жителя.



При прохождении рамки металлодетектора выяснилось, что при себе у молодого человека имелся нож. Согласно заключению эксперта, он оказался холодным оружием, изготовленным самодельным способом.



- Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России.

