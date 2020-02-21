В Забайкалье начальник из колонии вымогал у осуждённых взятки

Он вымогал взятки на общую сумму в 100 тысяч рублей



В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение в двух фактах вымогательства взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) начальнику отдела воспитательной работы с осуждёнными ИК-8 УФСИН по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в 2017 году мужчина, вымогал взятку с одного из осуждённых, отбывающего наказание в колонии. В противном случае он угрожал применить свои полномочия вопреки его законным интересам. В уголовном деле фигурируют два факта вымогательства взяток на общую сумму около 100 тысяч рублей.



Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, а также по материалам оперативной разработки сотрудников регионального управления ФСБ.



- Расследование проводят следователи второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

