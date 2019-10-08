Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон

Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей



В дежурную часть полиции города Тулун обратился местный житель с заявлением о том, что он был обманут аферистами. Мужчина перевёл на их счёт 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл 4 октября. На мобильный номер телефона мужчины позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он пояснил, что деньгами, которые находятся на банковской карте, пытаются завладеть злоумышленники и, чтобы защитить сбережения, их необходимо срочно перевести на другой счёт.



Мужчина отправился в ближайшее отделение банка и, консультируясь с лжесотрудником банка по телефону, снимал со своей карты деньги, а затем переводил их на указанный собеседником счёт.



Так мужчина выполнил пять операций, переводя по 15 тысяч рублей. Затем у него разрядился телефон, из-за чего разговор с прервался. Только вернувшись домой, мужчина осознал, что разговаривал с мошенниками.



Полицейские проводят всестороннюю проверку.



