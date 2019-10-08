Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей
В дежурную часть полиции города Тулун обратился местный житель с заявлением о том, что он был обманут аферистами. Мужчина перевёл на их счёт 75 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл 4 октября. На мобильный номер телефона мужчины позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он пояснил, что деньгами, которые находятся на банковской карте, пытаются завладеть злоумышленники и, чтобы защитить сбережения, их необходимо срочно перевести на другой счёт.
Мужчина отправился в ближайшее отделение банка и, консультируясь с лжесотрудником банка по телефону, снимал со своей карты деньги, а затем переводил их на указанный собеседником счёт.
Так мужчина выполнил пять операций, переводя по 15 тысяч рублей. Затем у него разрядился телефон, из-за чего разговор с прервался. Только вернувшись домой, мужчина осознал, что разговаривал с мошенниками.
Полицейские проводят всестороннюю проверку.
Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сбежавшие из дома подростки проникали в кафе и брали деньги из кассы
По итогам летнего сезона в курортных местах Бурятии зафиксировано 57 преступлений
Деньги бабушка занимала у знакомых, а также взяла кредиты
30-летний мужчина перестал выходить на связь с родственниками
Пьяный водитель сбил трёх детей, один погиб
Драгметалл обращён в федеральную собственность
Один из поджигателей находился в наркотическом опьянении
Все семь человек ехали в одних «Жигулях»
Деревья рубил ничего не подозревающий иностранный работник
3 ноября он не вернулся из школы
Нерадивая мать проведёт четыре года в колонии общего режима
За выходные в Бурятии силовики изъяли 246 хвостов омуля
Убийца нанёс более 30 ударов ножом по телу жертвы
Авария произошла в центре города
За ночь его жертвами стали две читинки