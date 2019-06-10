В двухтысячных годах мужчина привлекался к ответственности за растрату
37-летний житель Иволгинского района Бурятии обратился к улан-удэнским полицейским с заявлением о краже сотового телефона. Гаджет он забыл на прилавке в автомобильном магазине, куда заезжал за очистителем для карбюратора.
Мужчина пояснил, что опомнившись, сразу же вернулся в торговую точку и попросил продавца показать записи с камеры видеонаблюдения. Однако продавец отказал в просьбе, сказал, что рабочий день окончен и магазин закрывается.
Полицейские установили, что сотрудник торговой точки причастен к краже, и задержали его. У него изъят украденный мобильный.
Подозреваемый – 35-летний житель села Сотниково – около 15 лет назад привлекался к уголовной ответственности за присвоение и растрату вверенного ему имущества.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ продавец украл забытый на прилавке телефон
Происшествия, Фото:
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