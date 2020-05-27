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Депутаты горсовета рекомендовали приостановить ремонт двух дорог в Улан-Удэ

Депутаты горсовета рекомендовали приостановить ремонт двух дорог в Улан-Удэ
Власть,  Фото:УУГСД
Инициативная группа зафиксировала нарушения на улицах Революции 1905 года и Хахалова

Депутаты Улан-Удэнского горсовета рекомендовали приостановить ремонт дорог на улицах Революции 1905 года и Хахалова. Такое решение было принято на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию, сообщает пресс-служба горсовета.  

На заседании был заслушан доклад начальника управления дорожного строительства Андрея Дугарова, который рассказал депутатам о ходе ремонтно-дорожной кампании города в 2020 году.

- По каждому объекту созданы чаты в мессенджере с участием представителей заказчика, подрядчика, представителей структурных подразделений администрации города, в которых обсуждаются все вопросы, связанные с ремонтными работами на объекте, – рассказал Андрей Дугаров.

Депутаты, на округах которых идут дорожно-ремонтные работы, будут включены в эти чаты. Также после проведения обучающего онлайн-семинара по основным требованиям приёмки дорожных работ в чаты добавят помощников депутатов и общественников.

Вчера, 26 мая, состоялся первый объезд инициативной группы, которая была сформирована по предложению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В неё вошли депутаты, представители Общественной палаты Улан-Удэ, активные горожане и представители некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии».

Были зафиксированы нарушения. Так, на участке по улице Революции 1905 года претензии вызвало устройство ливневой канализации.

- Идёт несоответствие с проектом. Сейчас будем смотреть, почему так спроектировано, так как сюда стекается основная масса воды, и эта ливневая канализация должна справляться с потоком. Лучше разобраться на начальном этапе ремонта, чтобы в дальнейшем подрядчику не пришлось выполнять двойные работы, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

На улице Хахалова возникли вопросы по бордюрным камням, идёт засыпка зелёных насаждений, есть претензии по технологии. Отсутствует схема организации дорожного движения.

Депутаты единогласно решили, что ремонтные работы по улицам Революции 1905 года и Хахалова нужно приостановить до выяснения всех обстоятельств и принятия правильного решения.

По данным на 27 мая, в Улан-Удэ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся ремонтные работы на 23 объектах. Ещё на четырёх работы начнутся до 1 июня. 
ГорсоветУУ Улан-Удэ дорожный ремонт
 
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