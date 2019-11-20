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Аппетиты Хурала Бурятии растут на глазах

Аппетиты Хурала Бурятии растут на глазах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Народный Хурал решил увеличить расходы на себя на ещё на три миллиона

У Народного Хурала Бурятии за неделю выросли аппетиты на собственное содержание. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе был опубликован проект расходов на 2020 год на обеспечение деятельности парламента. Тогда речь шла о почти 270 миллионах рублей.

На сегодня опубликован новый документ. В нём почти на три миллиона больше – 272,8 млн. рублей. В части расходов увеличилась сумма на оплату труда и страховых взносов – 232,3 миллиона рублей, вместо прежних 230. Эта статья расходов по-прежнему составляет 85% от всего бюджета.

Фонд оплаты труда аппарата Народного Хурала составляет теперь 74,2 млн. рублей, вместо предыдущих 71,3 млн.

При этом в новом документ по-прежнему указано, что в Хурале 106 штатных единиц. Из них 15 человек – депутаты Народного Хурала, работающие на постоянной (оплачиваемой) основе и замещающие государственные должности, 78 должностей государственной гражданской службы, 3 человека не отнесённых к должностям государственной гражданской службы, 6 человек технического персонала, 4 человека - специалисты аппарата фракций в Народном Хурале.

Вероятно, увеличение расходов связано с ростом зарплат отдельным представителям парламента.

Таким образом содержание Хурала с каждым годом становится всё дороже. На 2019 год парламентарии на себя выделяли 266,2 млн. рублей. В 2018 - 258 млн рублей.

Окончательное решение по бюджету будет принято на ближайшее сессии.

Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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