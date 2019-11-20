Народный Хурал решил увеличить расходы на себя на ещё на три миллиона
У Народного Хурала Бурятии за неделю выросли аппетиты на собственное содержание. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе был опубликован проект расходов на 2020 год на обеспечение деятельности парламента. Тогда речь шла о почти 270 миллионах рублей.
На сегодня опубликован новый документ. В нём почти на три миллиона больше – 272,8 млн. рублей. В части расходов увеличилась сумма на оплату труда и страховых взносов – 232,3 миллиона рублей, вместо прежних 230. Эта статья расходов по-прежнему составляет 85% от всего бюджета.
Фонд оплаты труда аппарата Народного Хурала составляет теперь 74,2 млн. рублей, вместо предыдущих 71,3 млн.
При этом в новом документ по-прежнему указано, что в Хурале 106 штатных единиц. Из них 15 человек – депутаты Народного Хурала, работающие на постоянной (оплачиваемой) основе и замещающие государственные должности, 78 должностей государственной гражданской службы, 3 человека не отнесённых к должностям государственной гражданской службы, 6 человек технического персонала, 4 человека - специалисты аппарата фракций в Народном Хурале.
Вероятно, увеличение расходов связано с ростом зарплат отдельным представителям парламента.
Таким образом содержание Хурала с каждым годом становится всё дороже. На 2019 год парламентарии на себя выделяли 266,2 млн. рублей. В 2018 - 258 млн рублей.
Окончательное решение по бюджету будет принято на ближайшее сессии.
Аппетиты Хурала Бурятии растут на глазах
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Народный Хурал решил увеличить расходы на себя на ещё на три миллиона
Иркутские конники создали петицию, чтобы привлечь внимание президента к их проблеме
Глава республики предложил ставить предупреждающие таблички на въезде в города, где применяется более 100 камер
Администрация города пыталась обжаловать решение суда о выделении квартиры
Автобусов стало заметно меньше после наступления морозов
Внеочередная сессия состоится ради закона о патентном налогообложении
В дело вмешалась прокуратура
Сельчанин пожаловался в прокуратуру
Мероприятие состоится в ближайшую пятницу
Власть, 18.11.2019
За лето было подготовлены 33 котельные, из них на 13 был произведён капремонт и реконструкция
Высокую награду региону вручил министр культуры РФ Владимир Мединский
«Как же так? Сначала вброс, а потом дело?», - вопрошает бывший председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию
Глава Бурятии подвёл итоги первого года республики в составе Дальневосточного федерального округа
Пост получил известный учёный Игорь Бычков
Власть, 14.11.2019
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение