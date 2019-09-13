В Улан-Удэ определились с датой инаугурации мэра

В феврале 2019-го Шутенков был отправлен в администрацию Улан-Удэ. Сперва он получил пост первого заместителя сити-менеджера, затем когда сити-менеджер Александр Аюшеев покинул должность, возглавил администрацию города с приставкой «и.о».







С момента вступления Шутенкова в должность мэра город возвращается к прежней системе власти. Должность сити-менеджера упраздняется, мэр руководит всем городским хозяйством и возглавляет администрацию города. Такая система действовала до 2012 года.









18 сентября в 12 часов в администрации Улан-Удэ состоится торжественная церемония вступления в должность мэра Игоря Шутенкова. Об этом сообщает телеграм-канал «Улан-Удэ. Life».Избранный на всенародных выборах мэр впервые за много лет торжественно произнесёт присягу в присутствии депутатов горсовета, почетных граждан и сотрудников администрации города.Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. И.о. руководитель администрации города Игорь Шутенков набрал 52% голосов избирателей. Его главный соперник – лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев получил 36%. Остальные четверо кандидатов (Бато Багдаев, Алексей Хандархаев, Геннадий Бадмаев и Николай Чимитов) получили менее 2,5% каждый.Игорь Шутенков прежде трудился в правительстве Бурятии. 10 лет он был министром финансов, в сентябре 2017-го назначен первым зампредом правительства.