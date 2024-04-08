08 апреля

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Спасатели убирают затонувшие вешки на Байкале

Спасатели убирают затонувшие вешки на Байкале
Общество,  Фото:БПСО
Работы проводятся на Малом Море

На озере Байкал в заливе Малое Море спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда убирают затонувшие вешки, которыми традиционно в зимнее время обозначают опасные места с тонким льдом. Это мыс Улирба и мыс Улан-Хада. По опыту здесь чаще всего происходят провалы людей и техники под лёд.

  
- Толщина льда в проливе Малое Море в настоящий момент варьируется от 70 до 5 сантиметров. Местами открытая вода. Структура льда стремительно меняется, превращаясь в игольчатую. Игольчатый лёд даже при большой толщине не выдерживает нагрузку и легко разрушается. Мы собираем свои вешки, чтобы использовать их в следующем году, - прокомментировал начальник Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО Валерий Николаев.

Наступило самое опасное время на Байкале, отметили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России». Обманчив весенний лёд, выход на него запрещён.

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