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Начальник УФСИН по Бурятии проведёт приём граждан

Начальник УФСИН по Бурятии проведёт приём граждан
Общество,  Фото:УФСИН
Необходима предварительная запись

27 марта начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев проведёт личный приём граждан.

Приём состоится с 10:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47.

Предварительная запись ведётся по телефону 8 (3012) 288-511.
УФСИН прием граждан

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