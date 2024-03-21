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27 марта начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев проведёт личный приём граждан.
Приём состоится с 10:00 до 12:00 в приёмной президента РФ в Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47.
Предварительная запись ведётся по телефону 8 (3012) 288-511.
Начальник УФСИН по Бурятии проведёт приём граждан
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