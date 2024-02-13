В Бурятии изменены правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами

Они продолжат получать пособие даже в случае трудоустройства



В Бурятии расширены правила поддержки граждан, ухаживающих за инвалидами. По указу президента с этого года граждане, которые ухаживают за инвалидами, продолжат получать пособие по уходу в размере 10 тысяч рублей ежемесячно даже в случае трудоустройства. Необходимые для этого изменения внесены в правила осуществления таких выплат и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Речь идёт о ежемесячных выплатах, которые полагаются родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами с детства I группы. Раньше такие выплаты могли получать только неработающие граждане. Теперь их также будут выплачивать родителям и опекунам, работающим неполный день, в том числе дистанционно или на дому.



- У граждан появится больше возможностей совмещать заботу о близких и профессиональную деятельность, при этом сохранить поддержку государства», – отметил Михаил Мишустин, говоря об этом решении на заседании правительства 8 февраля.



Подписанным документом внесены изменения в постановления правительства от 2 мая 2013 года № 397 и от 4 июня 2007 года № 343. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



