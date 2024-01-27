В Северобайкальске проведут «Игры Белого месяца»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие состоится в первый день Сагаалгана



10 февраля в Северобайкальске состоятся XV «Игры Белого месяца». Мероприятие проведут в гимназии №5 имени Л.В. Усыниной.



В рамках игр пройдут конкурсы юроолов, исполнителей народной и эстрадной песни, для мальчиков «Эдир баатар Белого месяца», а также состязания по шатару, по логическим задачам и головоломкам, народным играм «Шагай наадан», «Бэлэн хэлэн», «Тэбэг». Мужчины также сразятся в «hээр шааха» и поборются в национальной бурятской борьбе «Бухэ барилдаан».



Начало в 11:30, сообщает администрация Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 6+.

