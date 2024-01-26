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Лыжник Бурятии стал призёром чемпионата ДФО и СФО

Лыжник Бурятии стал призёром чемпионата ДФО и СФО
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Спортсмен завоевал «бронзу» в спринте

В Ангарске 24 января впервые стартовал чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам. За медали борются спортсмены 2007 годов рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного из 10 регионов России. На соревнования приехали свыше 130 лыжников из Бурятии, Якутии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской и Томской областей.

Бронзовую медаль чемпионата выиграла Бурятия. Антон Дакич завоевал третье место в спринте свободным стилем. Спортсмен подтвердил норматив мастера спорта России, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
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