Лыжник Бурятии стал призёром чемпионата ДФО и СФО

Общество, Фото: ЦСП РБ

Спортсмен завоевал «бронзу» в спринте



В Ангарске 24 января впервые стартовал чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам. За медали борются спортсмены 2007 годов рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного из 10 регионов России. На соревнования приехали свыше 130 лыжников из Бурятии, Якутии, Алтайского и Красноярского краёв, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской и Томской областей.



Бронзовую медаль чемпионата выиграла Бурятия. Антон Дакич завоевал третье место в спринте свободным стилем. Спортсмен подтвердил норматив мастера спорта России, сообщает центр спортивной подготовки РБ.

