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В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы

В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Планируется обновление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной

Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году, начинают в Иркутской области. Первое совещание на эту тему прошло в Иркутске.

– Вопрос подготовки мы включим в повестку регионального совета Иркутской области, чтобы мэры всех территорий включались в работу, – заявил губернатор Игорь Кобзев.

Участники встречи обсудили необходимость обновления памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, расположенных по всей территории региона и мемориала «Вечный Огонь славы» в Иркутске.

– «Вечный огонь» был открыт 8 мая 1975 года, 50 лет назад. Один из важнейших вопросов – это ремонтные работы. Есть идея добавить на стену памяти фамилии Героев России, в том числе – участников специальной военной операции. Ну и одна из задач - чтобы во всех муниципалитетах, где есть мемориалы, обновить их. Большая работа и задача поставлена перед общественной палатой Иркутской области, будем заниматься этим вопросом, – рассказал председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

В память о сибиряках, воевавших на Сталинградской битве, прорабатывается вопрос установки мемориала на Мамаевом Кургане в Волгограде, сейчас идёт подготовка материалов, отметил председатель общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область День Победы юбилей

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