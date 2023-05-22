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Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске

Футболисты Бурятии завоевали кубок в Иркутске
Общество,  Фото:ДФЛ РБ
Детская команда республики стала лучшей на турнире

Весенний кубок по футболу центра развития спорта Иркутска разыграли на прошлой неделе. В соревнованиях принимали участие команды 2010 года рождения.

В турнире успешно выступила сборная Бурятии – 2010. В группе команда республики провела три матча. Были обыграны иркутские команды «Прогресс» (1:0) и «Спарта-Унга» (4:1). В одном матче сборная уступила хозяевам, команде «ЦРС» со счётом 1:4.

В полуфинале команда Бурятии уверенно переиграла «Зенит» из Иркутска (4:0). В финал с командой сборная республики взяла реванш у команды «ЦРС» и победила в «Весеннем кубке» со счётом 3:2. Константин П. стал лучшим игроком турнира.

- Данный турнир тренеры сборной рассматривают как подготовку к первенству России, в котором ребята 2010 года сыграют впервые этим летом, - сообщает детская футбольная лига РБ.

Бурятия Иркутская область футбол спорт кубок

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