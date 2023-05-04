В Бурятии местами небольшой дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +10,+12.



