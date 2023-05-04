В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, Фото:
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Общество, 04.05.2023
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