04 мая

03 мая

Популярное

В Бурятии местами небольшой дождь

В Бурятии местами небольшой дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 мая в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +10,+12.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии местами небольшой дождь
В Бурятии местами небольшой дождь
Общество, 04.05.2023
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается 
В Бурятии объявлен конкурс поэтического перевода
В Бурятии объявлен конкурс поэтического перевода
Общество, 03.05.2023
Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики
В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики
В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики
Общество, 03.05.2023
Торжества в муниципальных образованиях состоятся 30 мая, общереспубликанские – 2 и 3 июня
В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу
В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу
Общество, 03.05.2023
Соревноваться будут смешанные команды
Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Общество, 03.05.2023
Федеральный этап состоится в начале сентября
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
Общество, 03.05.2023
Правительство региона поддержало инициативу об учреждении нового праздника
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
Общество, 03.05.2023
В Саянске хотят благоустроить военно-патриотический парк
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Общество, 03.05.2023
Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Общество, 03.05.2023
Они получат серебряные обереги от Жигжита Баясхаланова
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Общество, 03.05.2023
Его эффективность сравнима с известными фармацевтическими препаратами
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
Общество, 03.05.2023
В Бурятии обсудили перспективы МНОЦ «Байкал» на 2023 год
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
Общество, 03.05.2023
Это более половины от всех посетивших страну с начала года туристов
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Общество, 03.05.2023
Спортсменка выступала в категории девочек до 9 лет
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Общество, 03.05.2023
Международные соревнования прошли в посёлке Агинское
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Общество, 03.05.2023
Спортсменам удалось завоевать 4 награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^