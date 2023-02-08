В Бурятии сельский дом культуры обретёт «вторую жизнь»







Здание клуба на 50 посадочных мест было построено в 1988 году. Капитальный ремонт будет проводиться впервые. На эти цели из федерального бюджета выделено 9 млн 249 тыс рублей, из республиканского бюджета – 590 тыс рублей.



Подрядчики капитально отремонтируют крышу, установят водостоки, заменят полы и потолок, установят перегородки, заменят дверные блоки и окна, установят входную группу противопожарных дверей, оштукатурят и покрасят стены.



Будут также построены крыльцо, пандус и навес. Строители утеплят наружные стены и облицуют фасад здания, заменят электропроводку, установят охранную сигнализацию.



- Жители нашего села с большой радостью встретили новость о предстоящем капитальном ремонте клуба. После ремонта также будут проводиться концерты, вечера отдыха, танцевальные вечера, продолжат свою работу наши кружки. Активные женщины села, среди которых Эрдынеева Цыренсу Базаровна, будут собираться для занятия творчеством - шитьем бурятской национальной одежды, пошивом необходимых атрибутов для Зандинского дугана. Очень надеемся на оснащение спортивным инвентарем, чтобы в нашем клубе можно было играть в бильярд, теннис, шашки, шахматы. Уверена, что новое здание будет оснащено современным оборудованием, обязательно найдутся занятия для всех желающих: от мала до велика, - поделилась заведующая Зандинским клубом Александра Магбанова.









В селе Зандин в Мухоршибирском районе Бурятии впервые капитально отремонтируют дом культуры. Ремонт будет проведён в рамках национального проекта «Культура», сообщает министерство культуры республики.Сегодня в селе сегодня проживают всего 79 человек. В августе 2017 года в улусе Зандин прошло открытие «Зандинай дугана», ставшего местом притяжения многочисленных туристов и паломников.В клубе работают два кружка – фольклорная группа (пять участников) и кружок «Хозяюшка» (шесть человек). Жители села говорят, что для них ремонт клуба - важное событие.- Долгое время клуб наш был закрыт, мы очень давно ждем открытия нашего обновленного клуба. Мы любим собираться на праздники в нашем клубе, пообщаться, попеть. Мой супруг Банда-Еши Бадряевич знал очень много бурятских народных песен и на всех праздниках радовал односельчан своим пением. Принимал участие в конкурсах исполнителей народной песни в районе и республике, - рассказала пенсионерка, ветеран труда Цырен-Дулма Цыреновна Дондукова.- Зандин – моё родное село, мое тоонто. Я всегда с большим удовольствием и трепетом приезжаю на родную землю. Здесь даже дышится и думается по-другому. Каждый раз наполняешься какой-то мощной силой, но в то же время умиротворением от городской суеты. Я очень рада, что и наш клуб обретет «вторую жизнь». Село живёт, пока живёт в нём клуб. А жизни своему селу я хочу долгой и счастливой, - обратилась министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.