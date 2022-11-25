Днём в Улан-Удэ -16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка, заносы.
Температура ночью -17,-22, местами -27,-32, по Прибайкалью -11,-16, днём -12,-17, местами -18,-23, по Прибайкалью -8,-13.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -18,-20, днём -14,-16.
В Бурятии местами небольшой снег
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Общество, 25.11.2022
Днём в Улан-Удэ -16 градусов
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