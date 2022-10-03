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Вопрос улан-удэнки прозвучал в «Что? Где? Когда?»

Вопрос улан-удэнки прозвучал в «Что? Где? Когда?»
Общество, 
Улан-удэнка Екатерина задала вопрос об игрушках

Вопрос улан-удэнки Екатерины прозвучал в первой серии осенних игр «Что? Где? Когда?» (16+). По Первому каналу передачу показали 25 сентября.


Девушка выступила против знатоков с вопросом об игрушках.

- Давным-давно бабушка отправила посылку для меня, моего брата и моей сестры. Там были игрушки: Олли, Сид и Милли. Недавно мы вспомнили об этом и догадались, что их имена отвечают на вопросы: что? где? когда? Внимание, вопрос. А что означают их имена? – спросила Екатерина.

Знатоки приступили к обсуждению и быстро догадались, что речь идёт об Олимпиаде, которая состоялась в австралийском городе Сидней в 2000 году.

- Олли – Олимпиада. Сид – Сидней, Милли – миллениум, 2000 год, - наперебой говорили знатоки.

Их ответ оказался верным. После этого счёт сравнялся и стал 5:5.


В первой игре участвовали команды Константина Рудера и Дениса Элькиса. В состав команд вошли Денис Мишин, Дарья Крылова, Дмитрий Акулов, Виктория Головня, Семен Попов и Денис Элькис, а также Евгений Фионов, Никита Баринов, Роман Кузиков, Александра Золотова, Екатерина Солнцева и Константин Рудер.

В 2018 году в эфире передачи уже звучал вопрос от другой жительницы Улан-Удэ. Тогда горожанка Алла выиграла у знатоков 70 тысяч рублей.

телешоу телевидение

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