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Жительница Бурятии отметила 95-летие

Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество,  Фото:минсоцзащиты РБ
Сыренжит Дашинимаевне вручили сертификат на единовременную денежную выплату

95-летний юбилей отметила жительница Кяхтинского района Бурятии Сыренжит Дашинимаевна Манидарова, сообщает пресс-служба регионального министерства социальной защиты населения.

Она родилась в 1927 в селе Харьяст Кяхтинского района. Когда началась война, ей едва исполнилось 14 лет, на тот момент она училась в Царамской школе.

- В деревне тогда остались одни женщины и дети. В седьмом классе я, как и все, пошла работать. Помогали взрослым везде, куда отправят. Осенью копали картошку, вязали снопы на уборке зерна, пилили вручную дрова. Весной вручную сеяли зерно, летом работали на заготовке веточного корма. На сенокосе работали граблями, копнили сено, жили на полевом стане. Работу начинали с самого рассвета и трудились до темна. Было очень тяжело. Радовались победе. Но, когда кончилась война, начались трудные послевоенные годы, - вспоминает сегодня ветеран тыла.

В 1946 году Сыренжит Дашинимаевна поступила в Улан-Удэнский сельскохозяйственный техникум на зоотехника, курсы были сроком 1 год, закончила в 1947 году и начала работать в колхозе им. Сталина в родном селе села Харьяст. За период своей трудовой деятельности работала зоотехником, дояркой, счетоводом, продавцом.

С 1969-1983 годы работала в детском саду, в 1983 году ушла на заслуженный отдых.

За хорошую работу была награждена грамотами и медалями. Имеет звание «Труженик тыла» и «Ветеран труда». Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

- Сыренжит Дашинимаевна имеет 3 детей, 15 внуков, 17 правнуков, 2 праправнуков. Всегда окружена теплом и заботой своих детей, внуков и правнуков, - рассказывают о ней в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району. – Вместе с поздравлениями от имени Президента РФ В.В. Путина и Главы РБ А.С. Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки.

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