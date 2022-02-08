Занятия в группах ограничили до пяти человек
Учреждения дополнительного образования в Бурятии возобновят занятия. Соответствующее решение принял оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
- Возобновлено оказание услуг по дополнительному образованию образовательным организациям всех форм собственности в группах с наполняемостью не более пяти детей. За каждой группой должен быть закреплён отдельный кабинет, и занятия должны проводиться по специально разработанному расписанию, - говорится в сообщении на сайте республиканского правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», занятия в кружках, как и во всех школах республики, приостановили с конца января. Такое решение было принято в связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусом.
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 1601 жителя Бурятии. Общее число случаев заражения превысило историческую отметку в 100 тысяч.
Дистанционное обучение в школах Бурятии продлится, как минимум, до 13 февраля.
В Бурятии возобновили работу учреждения допобразования
Общество, Фото:
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