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Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение

Все школы Бурятии отправили на дистанционное обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии из-за рекордного роста коронавируса введены дополнительные профилактические меры

27 января в связи с рекордно высоким ростом заболеваемости COVID-19 состоялось внеочередное заседание республиканского оперативного штаба. На заседании принят ряд мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Так, с 31 января все школы республики переходят на дистанционное обучение. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. 

Ранее на дистанционку были отправлены только школы Улан-Удэ, а также ряд учреждений в районах. Кроме того, с 25 января на дистанционном обучении находятся студенты ссузов и вузов.

- На сегодняшний день 152 ребёнка получают лечение от коронавирусной инфекции в стационарах республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в три раза. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей решением республиканского оперштаба все школы республики с 31 января на две недели переходят на дистанционное обучение, - сообщили в правительстве Бурятии.

Также с целью предотвращения распространения коронавируса с 28 января по 13 февраля ограничена деятельность компьютерных клубов.

Кроме того, отменён концерт на площади Советов в честь празднования Белого месяца, запланированный на 2 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», рекордный рост заболеваемости наблюдается в Бурятии шестой день подряд. Накануне, 27 января, впервые за пандемию выявили свыше 1000 новых заражённых
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