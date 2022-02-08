Число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 100 тысяч

Коронавирус преодолел в республике особенный рубеж
Сегодня в Бурятии произошёл исторический момент за всё время пандемии – превышена отметка в 100 тысяч заражений. Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время достигло 101 018. Из них 47% (47 155) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки ковид подтвердили у 1601 жителя республики.
Это на 31 меньше, чем днём ранее. Но уже в шестой раз выявляют более 1600 заболевших. Пока о значительном спаде заболеваемости говорить не приходится.
Заболеваемость резко взлетела в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию более заразного, чем предыдущие штаммы, «омикрона». Ранее долгое время суточный прирост был ниже 300 заражённых. 22 января произошёл резкий рост – 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). На следующий день, 23 января, уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля было снижение – 1523, 6 февраля – 1632, и вот накануне, 7 февраля – 1601.
К слову, первые двое больных коронавирусом в Бурятии появились в конце марта 2020 года. Так что от первых двух до 100-тысячного больного прошло менее двух лет.
Выздоровели от ковида за сутки сразу 897 пациентов. Дополнительно были сняты с наблюдения 4253 человека.
Умерли за сутки десять больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера также было десять летальных исходов, до этого пять, а ещё за день до этого – также десять.
С начала пандемии коронавирус забрал жизни 2662 жителей Бурятии.
На утро 8 февраля в стационарах лечатся 2045 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки были госпитализированы 205 пациентов.
Свободно более 470 ковидных коек.
В отделениях реанимации находятся 142 пациента (на шесть меньше, чем днём ранее). Из них 82 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 61 больной.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 32 108 человек. Число таких больных уменьшилось по сравнению с предыдущим днём.
Число контактных лиц на сегодня – 35 664 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии остаются на дистанционном обучении (за исключением 9 и 11 классов). Также на прошлой неделе в указ главы Бурятии внесли изменения, касающиеся обучения студентов в ссузах республики. Дистанционное обучение для них продлено по 12 февраля включительно. Тогда сообщалось, что по данным анализа санитарно-эпидемиологической службы, заболеваемость коронавирусом в группе 15-17 лет выросла в 3,8 раза.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила накануне, что ограничительные меры, в том числе дистанционное обучение, смягчат, когда прекратится рост заболеваемости, а ситуация стабилизируется.
Пока же показатели заболеваемости в республике самые высокие среди школьников.
В России вступили в силу новые правила выписки для болевших COVID-19. Теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Это сделано, поскольку инфицированные «омикроном» легче переносят заболевание. Сейчас около 80% случаев COVID-19 вызвано этим штаммом, сообщал накануне главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.
По этой причине на днях в Улан-Удэ закроют пункты забора контрольных анализов на COVID-19 для выздоравливающих, которые были развёрнуты в школьных спортзалах.
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков. И, как выяснилось, на неё высокий спрос: количество желающих превысило имеющееся количество доз.
Одними из первых вакцину для подростков «Спутник М» поставили дети главы Бурятии Алексея Цыденова – 16-летний сын и 12-летняя дочь.
- Поскольку я призываю всех жителей республики пройти вакцинацию - сам прохожу, дети мои проходят. Мы это делаем, чтобы последствия вируса были минимальные, чтобы не было тяжёлых последствий, если заболеем. В том числе это и для того, чтобы наша система здравоохранения не испытывала нагрузки при росте заболеваемости. Вакцина – на сегодняшний день единственный вариант максимально обезопаситься, - отметил Алексей Цыденов.
Накануне на помощь медикам пришли Бурятии пришли 80 студентов 4-6 курсов Медицинского института Бурятского госуниверситета и 18 представителей Иркутской государственной медицинской академии.
Число случаев COVID-19 в Бурятии превысило 100 тысяч
Общество, Фото:
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