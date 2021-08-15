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В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество

В 100-х кварталах Улан-Удэ отключали электричество
Общество,  Фото:pixabay.com
Причиной стала неисправность кабельной линии

Сегодня ночью, 15 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества в 100-х кварталах.

Из-за неисправности кабельной линии в 00.45 часов под отключение попали микрорайоны 105, 106, 111, 112, 113, 115, 125, 126, 127.

- Подключение электроэнергии проводилось поэтапно: в 01:22 запитали потребителей мкр 106, 111, 112, ЦТП-111, 113. В 02:24 запитали потребителей мкр. 113. В 02:45 электроэнергия включена оставшимся потребителям. Все потребители запитаны по нормальной схеме, - сообщают оперативные службы города.

Общее время отключения составило два часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в центре города произошло аварийное отключение электричества по вине подрядной организации. 
отключение света

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