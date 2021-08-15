В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили света несколько улиц

Рабочие порвали кабель
В субботу, 14 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества по вине подрядной организации. Её сотрудники во время земляных работ в районе дома на проспекте Победы, 16 порвали кабель.
В итоге в 14.58 часов под отключение электроэнергии попали частично улицы Толстого, Димитрова, Ермаковская, Куйбышева, Банзарова, Свердлова, Балтахинова, Калинина, а также средняя школа №1, детский сад «Дружок» и Бурятский драматический театр.
- В 17:07 всех потребителей подключили по резерву. Общее время отключения составило 2 часа 9 минут, - сообщают оперативные службы города.
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Происшествия, Фото:
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