 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 августа

14 августа

13 августа

Популярное

В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили света несколько улиц

В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили света несколько улиц
Происшествия,  Фото:pexels.com
Рабочие порвали кабель

В субботу, 14 августа, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества по вине подрядной организации. Её сотрудники во время земляных работ в районе дома на проспекте Победы, 16 порвали кабель.

В итоге в 14.58 часов под отключение электроэнергии попали частично улицы Толстого, Димитрова, Ермаковская, Куйбышева, Банзарова, Свердлова, Балтахинова, Калинина, а также средняя школа №1, детский сад «Дружок» и Бурятский драматический театр.

- В 17:07 всех потребителей подключили по резерву. Общее время отключения составило 2 часа 9 минут, - сообщают оперативные службы города. 
отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горела пекарня
В Бурятии горела пекарня
Происшествия, 14.08.2021
Пламя потушили за полчаса 
На Гусином озере в Бурятии утонул молодой человек
На Гусином озере в Бурятии утонул молодой человек
Происшествия, 14.08.2021
Тело погибшего обнаружили в 50-и метрах от берега
В Улан-Удэ задержали водителя за «пьяную» езду
В Улан-Удэ задержали водителя за «пьяную» езду
Происшествия, 14.08.2021
В машине находились нетрезвые пассажиры и ребёнок 
Уровень воды в Селенге в Улан-Удэ продолжает подниматься
Уровень воды в Селенге в Улан-Удэ продолжает подниматься
Происшествия, 14.08.2021
За сутки вода прибыла ещё на семь сантиметров 
Следователи начали проверку после пожара на заводе в Улан-Удэ
Следователи начали проверку после пожара на заводе в Улан-Удэ
Происшествия, 14.08.2021
В результате происшествия пострадал рабочий
В Бурятии потушили грозовой пожар
В Бурятии потушили грозовой пожар
Происшествия, 14.08.2021
На утро лесных пожаров не обнаружено 
В Иркутской области и Якутии введён режим ЧС
В Иркутской области и Якутии введён режим ЧС
Происшествия, 14.08.2021
В регионах напряжённая ситуация с лесными пожарами 
В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»
В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»
Происшествия, 13.08.2021
От удара «Тойоту» отбросило в сторону
В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
В Иркутской области автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
Происшествия, 13.08.2021
Мужчина вместе с детьми скрылся с места происшествия
В Бурятии убийца уговаривал свидетелей солгать
В Бурятии убийца уговаривал свидетелей солгать
Происшествия, 13.08.2021
Очевидцы, поддавшись на уговоры, солгали фельдшеру
Житель Иркутской области убил двух человек и удерживал девочку
Житель Иркутской области убил двух человек и удерживал девочку
Происшествия, 13.08.2021
Школьница отправила клич о помощи своей однокласснице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^