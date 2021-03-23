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В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 63 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заразилось за сутки коронавирусом больше людей, чем вылечилось

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 23 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 35 613. Из них 54% (18 872) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки коронавирус выявили у 63 жителей Бурятии. Из них 50 человек были обследованы по подозрению на ОРВИ и пневмонию, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость держится на одном уровне в последние дни. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 новых заражённых. В пятницу, 19 марта, за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. Таким образом, Бурятия вернулась к цифрам, которые были в начале осени, до второй волны коронавируса. В субботу было 65 новых заражённых, в воскресенье 66, в понедельник 65, а сегодня 63.

За всё время выздоровели 33 699 человек, или 94%. Накануне вылечилось 60 пациентов.

Смертельные исходы по-прежнему происходят ежедневно. За сутки скончались три человека. С начала пандемии в Бурятии умерли 764 больных коронавирусом.

Сегодня в стационарах республики лечатся 589 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 434. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65-ти – 21).

Ситуация с ковидными койками опасений не внушает. Свободно более 250 коек.

Амбулаторное лечение проходят 561 пациент с коронавирусом.

Круг контактных лиц составляет 1709 человек.

Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова прокомментировала ситуацию со смертями среди больных ковидом.


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