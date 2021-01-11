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В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну

В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
Общество,  Фото:федерация рыболовного спорта РБ
Соревнования провели на льду Гусиного озера

4 января в Бурятии прошёл турнир по ловле рыбы на блесну. Соревнования проводились на Гусином озере в рамках декады здоровья и спорта. В них приняли участие 20 спортсменов и любителей зимней рыбалки.

По итогам пятичасового тура победителями соревнований стали:
1 место - Слипов В., вес 4915 г;
2 место - Цыбулько Н., вес 4045 г;
3 место - Сороковых А., вес 3155 г.

Как сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии, турнир проводился на день раньше запланированного в связи с наступлением крещенских морозов. Также в ближайшее время планируется проведение новых мероприятий по зимней рыбалке.
спорт рыбалка рыболовный спорт Бурятия
 
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