Такая профессия – город защищать

Люди, выбравшие трудную профессию, когда приходится сталкиваться с опасностью, что называется, лицом к лицу, наверное, чем-то похожи. Это и пожарные и спасатели, и работники аварийных бригад. Рискуя своим здоровьем, а подчас и жизнью, они спасают других людей, когда от их умения, оперативности и профессионализма зависит скорое устранение крупных прорывов на теплотрассах



Например, в холода, что, порой, приводит к порывам труб. Когда затяжка со временем может привести к непоправимым последствиям. А сама авария нередко приводит к образованию огромных ям с кипятком, что несёт угрозу жизни и здоровью прохожих. В этот момент ответственность за выход из опасных для горожан ситуаций возлагается на профессионалов, способных оперативно устранять аварии.



Именно таким специалистом и мастером своего дела является слесарь 5-го разряда по обслуживанию тепловых сетей филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Павел Станиславович Чернявский, который рассказал редакции «Байкал-Daily» о своей нелёгкой, но такой нужной работе.



Он хорошо помнит выезд бригады зимой 2017 года, когда произошёл порыв магистрали диаметром в 500 мм в Улан-Удэ. Тогда под отключения попали 110 многоквартирных жилых домов.



- Приехали на место, когда мощная струя горячей воды шла от дороги в жилой двор. Было очень холодно в этот день, в первую очередь, мы перекрыли подачу, и стали искать точное место разрыва трубы. Когда обнаружили, то в дело вступил экскаватор, он снял грунт, и мы приступили к ликвидации порыва, - рассказывает Павел Станиславович.



По его словам, в каждый такой выезд нужно оперативно принимать решения. Необходимо соблюдать и технику безопасности, и работать максимально быстро. Ведь счёт идёт на минуты и часы, особенно когда на улице минус 30. Тогда порыв на тепломагистрали устранили за несколько часов. После того, как вода перестала бить фонтаном, участок осушили, и в дело вступили сварщики. Аварийный участок трубы был вырезан и приварен новый. Затем испытание и подача теплоносителя. И вот в дома улан-удэнцев снова пошло тепло.



На словах всё звучит довольно просто, однако в жизни всё происходит совершенно по-другому, когда неимоверными усилиями, трудом и порой героизмом удаётся спасти жилые микрорайоны от заморозки.



К сожалению, не всё зависит от плановых ремонтов – техника и металл часто не выдерживают времени и нагрузок. А вот люди выдерживают и продолжают работать в столь суровых условиях. Работа у них такая – обеспечивать дома теплом. Павел Станиславович работает в сфере устранения аварий и ремонтов коммуникаций более 17 лет и за это время накопил большой практический опыт, которым, как наставник, делится с молодыми рабочими, только пришедшими на предприятие.



За успехи в работе Чернявский Павел Станиславович награжден почётными грамотами предприятия, а также почётной грамотой администрации Октябрьского района Улан-Удэ.

