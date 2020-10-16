Гаджет он продал за бесценок
Вечером 8 октября в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району Бурятии обратилась продавец магазина, расположенного в посёлке Заиграево. Женщина рассказала, что во время приёмки товара с прилавка пропал её сотовый телефон. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.
Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан подозреваемый – 54-летний, ранее судимый за кражу мужчина без определённого места жительства.
Следствием установлено, что злоумышленник зашёл в магазин, где увидел лежащий телефон продавца на прилавке. Убедившись, что продавец занята приёмкой товара, мужчина незаметно стащил телефон и скрылся.
Украденное он продал за бесценок, часть денег потратил на алкоголь, а остальную сумму из вырученных денег потерял.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии бездомный украл телефон у продавца
Общество, Фото:
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