В Бурятии бездомный украл телефон у продавца

Гаджет он продал за бесценок



Вечером 8 октября в дежурную часть отдела полиции по Заиграевскому району Бурятии обратилась продавец магазина, расположенного в посёлке Заиграево. Женщина рассказала, что во время приёмки товара с прилавка пропал её сотовый телефон. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.



Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан подозреваемый – 54-летний, ранее судимый за кражу мужчина без определённого места жительства.



Следствием установлено, что злоумышленник зашёл в магазин, где увидел лежащий телефон продавца на прилавке. Убедившись, что продавец занята приёмкой товара, мужчина незаметно стащил телефон и скрылся.



Украденное он продал за бесценок, часть денег потратил на алкоголь, а остальную сумму из вырученных денег потерял.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

