По северу Бурятии дождь и мокрый снег

Максимальная температура воздуха составил +18 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами до 1-6 мороза, днём +13+18, по северу местами +8+13 градусов.



В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +13+15 градусов.

