Максимальная температура воздуха составил +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 сентября по республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью 0-5 тепла, местами до 1-6 мороза, днём +13+18, по северу местами +8+13 градусов.
В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +13+15 градусов.
По северу Бурятии дождь и мокрый снег
Общество, Фото:
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