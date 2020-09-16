В дело вмешалась прокуратура
Бичурская центральная районная больница не обеспечила лекарствами людей, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Нарушение выявила прокурорская проверка.
Установлено, что в нарушение закона три инвалида II и III групп не получали бесплатно лекарственные препараты, назначенные лечащими врачами.
Главному врачу центральной районной больницы внесено представление, которое удовлетворено. Больные обеспечены бесплатными лекарствами, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии инвалидов не обеспечили бесплатными лекарствами
Общество, Фото:
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