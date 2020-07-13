Артисты из Бурятии впервые примут участие в уникальном балетном телешоу

Харука Ямада и Эрдэм Сандаков представят республику в конкурсе «Большой Балет» на телеканале «Культура»



Артисты балетной труппы Бурятского театра оперы и балеты Харука Ямада и Эрдэм Сандаков примут участие в самом масштабном в истории российского телевидения балетном конкурсе «Большой Балет» на телеканале «Культура».



В четвёртом сезоне шоу, участниками которого впервые в истории станут представители Бурятии, ведущими будут звёзды мировой величины: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и знаменитый бас Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Состав жюри также должен впечатлить настоящих ценителей балетного искусства: Диана Вишнёва, Алексей Мирошниченко, Денис Матвиенко и Фарух Рузиматов.



Эрдэму и Харуке за победу в трёх номинациях «Лучший дуэт», «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» предстоит конкурировать с представителями семи ведущих балетных трупп страны из Мариинского театра, УралОперы, театров оперы и балета Саратова, Воронежа, Красноярска, Республики Коми и Республики Башкирии.



Артисты вместе с репетитором-постановщиком, народной артисткой РБ Татьяной Муруевой отправились в столицу в понедельник, 13 июля. Съёмки проекта займут две недели, а трансляции «Большого Балета» на телеканале «Культура» выйдут в эфир осенью, сообщает пресс-служба театра оперы и балета.



Баярто Дамбаев, художественный руководитель балетной труппы БГАТОиБ:

- Прошедший сезон, который был юбилейным для нашего театра, вызвал большой резонанс на культурной сцене нашей большой страны, во многом благодаря историческому для нас событию – трём номинациям балета «Талисман» на премию «Золотая маска». Нами заинтересовались, стали проявлять внимание, поэтому мы выразили готовность принять участие в новом сезоне проекта «Большой Балет». Руководитель шоу-конкурса Софья Гайдукова связалась со мной и предложила принять участие. Естественно, мы выразили полную заинтересованность и, по итогам консультаций, было принято решение отправить на съемки Эрдэма и Харуку. Ребята – будущее нашего балета, надеемся на них.



Татьяна Муруева, репетитор-постановщик:

- Заранее сложно сказать, насколько мы будем конкурентоспособны на таком уровне. Оценки можно будет давать, только когда увидим остальные пары. Самое важное, что ограничения из-за известных событий, конечно, повлияли на подготовку, но Эрдэм и Харука набирают форму, виден прогресс. Главное, что идёт движение вперёд и по технике, и по мысли.

Можно ли сейчас раскрыть секреты наших конкурсных номеров? Пожалуй, любой догадается, что в программе «Визитка», в которой участники сами выбирают программу, мы, конечно, будем танцевать национальный балет – «Красавицу Ангару». Представлять культуру своего региона.

Очень важно для молодых исполнителей, что в жюри представлены звёзды мира балета. Признание таких уважаемых специалистов может дать очень большой толчок карьерам конкурсантов. Но самое строгое жюри, конечно, будет за кулисами. Говорю о всех репетиторах и самих участниках. Это будет настоящее соревнование школ разных регионов. Если учесть, что там наверняка соберутся представители всех ведущих театров страны, будет хороший шанс заявить о себе.



Харука Ямада и Эрдэм Сандаков, участники проекта «Большой Балет»:

- Пристально за предыдущими сезонами конкурса не следили, хотя, конечно, большинство выпусков смотрели. Переживаем ли? Честно говоря, особого волнения пока нет. Тем более, пока даже не знаем, кто наши соперники. Свою работу мы сделали на совесть, готовились тщательно, осталось только показать свой настоящий уровень.

Хотя, если говорить о волнении, то больше всего, конечно, будоражит тот факт, что мы являемся первооткрывателями, так как раньше никто из Бурятского театра на такой престижный конкурс не ездил. Очень большая ответственность, да ещё и в таком молодом возрасте. Но мы, наоборот, очень рады, что нам выпал такой шанс. Надо проявлять себя, показывать, делать шаг на новую ступень в профессии. Настрой очень хороший, рассчитываем на успех!



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