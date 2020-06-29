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Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315

Общее число случаев заражения COVID-19 в Иркутской области составило 7315
Общество, 
За сутки скончались четыре человека 

В Иркутской области за сутки скончались ещё четыре человека, заражённых коронавирусом. Двое умерли от COVID-19, ещё двое – от иных заболеваний, сообщает оперативный штаб.

За сутки коронавирус в Иркутской области подтвердили ещё у 232 человек. Общее число случаев заражения в регионе составило 7315.

Госпитализировано было 4298 человек, 69 из них в тяжёлом состоянии.

За весь период выздоровели 2920 пациентов, за сутки — 41.

На 29 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 3100. За последние сутки выявили ещё 62 заражённых.

1854 человек вылечены и выписаны из медучреждений (7 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано, сообщает краевой оперштаб. За весь период в регионе умер 41 человек.

На утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19 (+38 за сутки). По Улан-Удэ – 1632.

За всё время в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2055 человек, в том числе накануне 23 пациента. Входят в статистику 21 летальный случай.

На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах республики 522 больных. В том числе госпитализировано 28 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся ещё 326 пациентов с лёгким течением заболевания.


профилактика коронавирус
 
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