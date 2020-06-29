За сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 29 июня в Бурятии зарегистрировано 2924 случая заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 1632.
Накануне было 2886 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 38 новых больных. Отметим, выздоровели при этом 23 человека.
Из 38 новых случаев COVID-19: три человека – это прибывшие из других регионов, восемь больных связаны с очагом в БСМП, 10 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Как сообщал «Байкал-Daily», неврологическое отделение БСМП стало очагом распространения коронавируса на прошлой неделе. Нулевым пациентом оказалась больная с инсультом, у которой положительный анализ на COVID-19 был зафиксирован только на четвёртый тест.
За всё время в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2055 человек, в том числе накануне 23 пациента. Входят в статистику 21 летальный случай. Последний из них произошёл 27 июня: умерла 70-летняя женщина.
На сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах республики 522 больных. В том числе госпитализировано 28 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся ещё 326 пациентов с лёгким течением заболевания.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1115 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе произошла вспышка COVID-19 после шаманского обряда.
На днях главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев озвучил новые показатели, по которым будут приниматься решения о переходе к последнему, третьему этапу снятия ограничительный мероприятий.
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 3000
Происшествия, Фото:
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