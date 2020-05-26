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Бурятский митрополит совершил литургию в Неделю 6-ю по Пасхе

Бурятский митрополит совершил литургию в Неделю 6-ю по Пасхе
Общество, 
Служба прошла в Свято-Одигитриевском соборе

24 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ.

Савватию сослужил протоиерей Михаил Елагин, иерей Алексий Шевцов, иерей Антоний Хинганский, протодиакон Максим Пахолков, диакон Сергей Панфилов, диакон Евгений Поляков. Проповедь перед причастием мирян произнёс священник Антоний Хинганский.

Фотографии со службы опубликовала Бурятская митрополия. На снимках видно, как немногочисленные верующие соблюдают дистанцию в храме.

- По окончании богослужения было пропето многолетие тезоименитому ныне Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Затем владыка Савватий обратился к верующим с архипастырским словом, которое посвятил евангельскому рассказу о чудесном исцелении Иисусом Христом слепорожденного, - говорится в сообщении Бурятской митрополии.

«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с богослужения на Пасху, которое прошло в полупустом храме.
православие
 
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