Маски и дистанция: Фоторепортаж с празднования Пасхи в Улан-Удэ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Митрополит Савватий (@mitropolit.savvatius) 18 Апр 2020 в 12:53 PDT



Накануне «Байкал-Daily» представлял



Справка:



Светлое Христово Воскресение – главный христианский праздник. Слово «Пасха» греческого происхождения, которое означает «избавление». Господь воскрес, и люди радуются этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу: «Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину воскресе!»



Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос провел времени вместе с учениками после Своего Воскресения.

Накануне «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с освящения куличей Светлое Христово Воскресение – главный христианский праздник. Слово «Пасха» греческого происхождения, которое означает «избавление». Господь воскрес, и люди радуются этому. Жизнь одержала победу над смертью. В этот день вместо обычного приветствия верующие говорят друг другу: «Христос Воскресе!», а в ответ слышат: «Воистину воскресе!»Церковь празднует Пасху 40 дней – столько же, сколько Христос провел времени вместе с учениками после Своего Воскресения.

В ночь на 19 апреля в Бурятии отметили праздник Воскресения Иисуса Христа Главное пасхальное богослужение прошло ночью в кафедральном Свято-Одигитриевском соборе.Состоялся ночной крестный ход, в котором обычно принимали участие сотни верующих. Однако в этом году всё изменилось из-за коронавируса. Людей в храм пришло в разы меньше обычного. Все они были в медицинских масках и старались соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Большинство верующих всё же благоразумно решили остаться дома и следить за происходящим онлайн, благо трансляция велась на нескольких интернет-площадках.В Бурятии не пошли на радикальные меры – полное закрытие храмов в день Воскресения Христова. При том, что ситуация с коронавирусом в республике хуже, чем во многих других регионах, не пустивших мирян на службы. РИА Новости уточняет, что помимо Москвы, храмы закрыты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму, Татарстане, Удмуртии, Коми, Красноярском и Приморском краях, ХМАО, Марий Эл, Амурской, Ростовской, Пензенской, Кемеровской, Липецкой, Воронежской, Оренбургской, Кировской, Псковской, Нижегородской, Новгородской, Калининградской областях.В своём пасхальном послании митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий коснулся главной мировой темы.- Мы сегодня в первую очередь молимся о тех, кто страдает от болезни. И мы молимся о наших медиках, чей самоотверженный подвиг свидетельствует о лучшем, что есть в человеке – о жертвенной любви к ближнему. Мы с благодарностью молимся о волонтерах, сотрудниках служб социальной помощи. Мы молимся о богохранимой стране нашей, «властех и воинстве ея». О всех, кого лишения и боль людей не оставляют равнодушными. Распространение коронавируса многих лишило возможности прийти в церковь, получить утешение в Исповеди, в приобщении к Святым Христовым Тайнам. Насколько же больше мы должны начать теперь ценить возможность нормальной храмовой молитвы! Как это страшно: о счастье дышать воздухом многие задумываются, только теряя легкие. Счастье молиться в храме многие осознают, только оказавшись оторванными от него, - сказал он.После богослужения Савватий оставил видеопоздравление с Пасхой на своей странице в Instagram. Он особо призвал верующих «не унывать».- Сегодня великий праздник – Пасха Христова. Я спешу поделиться с вами этой радостью. Христос Воскресе! Мы сегодня молились. Храм был, конечно же, полупустой. Но знаю, что большинство из вас смотрели наш прямой эфир. Мы молились вместе с вами. Всех вас, дорогих моих подписчиков и друзей, поздравляю! – обратился Бурятский митрополит.