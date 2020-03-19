На Камчатке арестовали преступника из Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Парень был объявлен в розыск



В пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю сообщили, что задержали 24-летнего преступника, объявленного в розыск по инициативе УФСИН России по Бурятии.



На Камчатку парень сбежал после как был осуждён за совершение кражи. Задержанный арестован.



В регионе проводится оперативно-профилактическая операция «Розыск». Мероприятие проводится с целью поиска лиц, скрывающихся от правосудия.

