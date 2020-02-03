С докладом на конференции выступил директор Колледжа искусств имени Чайковского Баир Трубянов
В первый день февраля город Тула стал центром российской хоровой культуры. В Колонном зале Дворянского собрания Тулы состоялась конференция Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза, сообщает пресс-служба Колледжа искусств имени Чайковского.
Успешно выступил на конференции директор Колледжа искусств Баир Турбянов с докладом о хоровом искусстве Бурятии и сообщением о предстоящем международном хоровом конкурсе «Поющее детство», который пройдёт в Улан-Удэ на базе колледжа с 28 по 30 марта.
Это событие собрало авторитетное сообщество известных деятелей отечественной культуры, представляющих цвет современного отечественного хорового и народного исполнительского искусства, крупных ученых-музыковедов и руководителей, ведущих государственных учебных заведений страны.
Были обсуждены пути решения главных задач ассоциации: творческой и профессиональной поддержки народных и хоровых коллективов, дирижёров и хормейстеров, а главное – возрождения чрезвычайно актуальной традиции проведения творческо-практических круглых столов для обмена идеями в области народного и хорового исполнительства, в образовательной сфере, в вопросах по интерпретации музыки как отечественных, так и зарубежных современных авторов для их более интенсивной интеграции в орбиту студенческих, профессиональных, народных, любительских и детских исполнительских коллективов.
В рамках конференции Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза состоялись значительные творческие события - концерт Тульского государственного хора, камерного из Московской консерватории имени Чайковского, партия фортепиано - заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.
В Туле рассказали о хоровом искусстве Бурятии
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