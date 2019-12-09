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Студентам в Улан-Удэ вручили памятку «Зачётная книжка без взяток»

Студентам в Улан-Удэ вручили памятку «Зачётная книжка без взяток»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С ребятами провели беседу на тему противодействия коррупции

Представители прокуратуры Бурятии совместно с министерством внутренних дел по республике выступили с лекцией перед студентами юридического факультета Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Правоохранители ответили на вопросы противодействия коррупции.

Слушателям рассказали об основных направлениях борьбы с коррупцией, типичных нарушениях закона, допускаемых чиновниками, осветили вопросы противодействия коррупции в системе образования.

Ребятам вручили информационную памятку «Зачётная книжка без взяток», показали видео – работы участников международного молодёжного конкурса «Вместе против коррупции!», проведённого генеральной прокуратурой России совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыстан и Таджикистан.

Подобную встречу работники прокуратуры провели в отделении Пенсионного фонда по республике. На семинаре юрисконсультов рассказали о типичных нарушениях законодательства о рассмотрении обращений граждан, противодействии коррупции.

- В семинаре–совещании, проводимом администрацией главы республики и правительства Бурятии, представитель надзорного ведомства рассказала о практике прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. Привела примеры по административным делам в отношении муниципальных служащих за неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.


прокуратура
 
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