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Иркутская зоогалерея призывает бросать курить и сдать им пепельницы

Иркутская зоогалерея призывает бросать курить и сдать им пепельницы
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Имеющиеся пепельницы облюбовали змеи

Сегодня утром в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» Иркутской зоогалереи опубликовали фотографию змеи, принимающей водные процедуры.

- Кто сказал, что пепельницы можно использовать только по назначению? Вовсе нет... Из них получаются отличные купалки для рептилий, – подписали снимки сотрудники зоогалереи.


Посетителей зоогалереи призвали «срочно бросать курить», поскольку пепельницы нужны змеям.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно здесь сиба-ину по кличке Кая родила четырёх щенят.
зоопарк змея курение
 
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