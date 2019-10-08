Иркутская зоогалерея призывает бросать курить и сдать им пепельницы

Имеющиеся пепельницы облюбовали змеи
Сегодня утром в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» Иркутской зоогалереи опубликовали фотографию змеи, принимающей водные процедуры.
- Кто сказал, что пепельницы можно использовать только по назначению? Вовсе нет... Из них получаются отличные купалки для рептилий, – подписали снимки сотрудники зоогалереи.
Посетителей зоогалереи призвали «срочно бросать курить», поскольку пепельницы нужны змеям.
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