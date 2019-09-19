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В Иркутской зоогалерее сиба-ину родила четырёх щенят

В Иркутской зоогалерее сиба-ину родила четырёх щенят
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
На свет родились два мальчика и две девочки

В Иркутской зоогалерее сиба-ину по кличке Кая родила четверых щенят.

- Ну а вот и подарочек к открытию Дома природы! Вот так, в один день зоогалерейское, а теперь домприродовское поголовье сиб увеличилось вдвое. Среди новеньких два мальчика и две девочки, пополам в маму (рыжие) и в папу (черные), - сообщают сотрудники в группе Иркутской зоогалереи в соцсети.


В Иркутской зоогалерее происходит много интересного. Так, например, как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники Иркутской зоогалереи сфотографировали, как обезьяна Лея допивает остатки пива из пустых банок.

Справка:

Сиба-ину - порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии.

Сиба-ину относится к древним породам. Её предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также медведя, оленя и кабана.
домашние животные
 
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