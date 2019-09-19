В Иркутской зоогалерее сиба-ину родила четырёх щенят

- Ну а вот и подарочек к открытию Дома природы! Вот так, в один день зоогалерейское, а теперь домприродовское поголовье сиб увеличилось вдвое. Среди новеньких два мальчика и две девочки, пополам в маму (рыжие) и в папу (черные), - сообщают сотрудники в группе Иркутской зоогалереи в соцсети.





