В плане подключения многоквартирных домов к теплоснабжению стояло 2126 домов
В эти выходные были подключены оставшиеся два дома по ул. Тобольской, 55 и 63. Об этом на планерном совещании 30 сентября сообщил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Как сообщал «Байкал-Daily», новый заммэра приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня.
Поступило 36 обращений горожан, 31 из них на недостаточный температурный режим, ещё 5 заявок – на отсутствие тепла непосредственно в квартирах, хотя в доме система отопления исправна. Обращения граждан отрабатываются, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Тепло подали во все дома Улан-Удэ
Общество, Фото:
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