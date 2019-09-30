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Тепло подали во все дома Улан-Удэ

Тепло подали во все дома Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В плане подключения многоквартирных домов к теплоснабжению стояло 2126 домов

В эти выходные были подключены оставшиеся два дома по ул. Тобольской, 55 и 63. Об этом на планерном совещании 30 сентября сообщил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Как сообщал «Байкал-Daily», новый заммэра приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Поступило 36 обращений горожан, 31 из них на недостаточный температурный режим, ещё 5 заявок – на отсутствие тепла непосредственно в квартирах, хотя в доме система отопления исправна. Обращения граждан отрабатываются, сообщили в администрации Улан-Удэ.


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