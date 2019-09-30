Мэр Улан-Удэ назначил нового заместителя

До должности заместителя мэра поднялся замруководителя администрации Советского района



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назначил своим заместителем Сергея Гашева. Об этом сообщает телеграм-канал «Улан-Удэ. Life», имеющий отношение к мэрии города.



В сообщении уточняется, что в мэрии Гашев будет курировать блок городского хозяйства.



Сергей Гашев пришёл работать в администрацию Улан-Удэ в конце июля этого года. Он получил должность заместителя руководителя администрации Советского района по организационной работе.



Сергею Гашеву 42 года (родился 5 августа 1977 года в Улан-Удэ. В 2002 году окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2006-м – Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит».



Трудовую деятельность Гашев начал в 1996 году в должности слесаря по ремонту подвижного состава Улан-Удэнского ЛВРЗ. До прихода в администрацию Советского района работал исполнительным директором Оренбургского локомотиворемонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш».





