Улан-удэнцы предлагают перенести День города на Новый год

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ начали собирать предложения о переносе Дня города на более тёплое время.
- Нам постоянно поступали предложения от жителей города о том, чтобы перенести дату проведения Дня города в связи с тем, что в сентябре бывает дождливая холодная погода. Поэтому на прошлой неделе уже в трёх администрациях города – Советского района, Октябрьского района, Железнодорожного района – у нас выставлены ящики для голосования. Там уже начаты голосования, - пояснила председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.
Сегодня ящики для голосования выставлены в девяти школах города, в девяти детских садах, трёх центрах дополнительного образования и в 23-х учреждениях образования. Также с сегодняшнего дня начинается голосование на сайте «Активный горожанин».
- Для чего мы хотим сделать такой массовый охват? Для того, чтобы действительно жители высказались за ту дату, которую они считают приемлемой. Голосование очень простое – в ящик нужно опустить талончик с названием месяца, любой месяц который устраивает наших жителей они могут опустить. Сроки голосования – один месяц, начиная с 23 сентября. После этого мы посчитаем, за какой месяц отдано больше всего голосов, и исходя из этого будем принимать решение, - добавила Светлана Трифонова.
Уже поступили первые предложения от жителей Улан-Удэ. Так, по словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике, кто-то предлагает оставить старую дату празднования Дня города, а кто-то предлагает отмечать день рождения города зимой в Новый год в ледовом городке.
Места, где установлены урны для голосования:
Администрации районов Улан-Удэ:
Железнодорожный район – ул. Октябрьская, 2
Советский район – ул. Советская, 23
Школы: №№1, 7, 8, 26, 35, 43, 47, 51, 56
Детские сады: №№ 1, 3, 35, 57, 67, 72, 86, 87, 96, а
Вузы и ссузы:
1. Бурятский лесопромышленный колледж, пр. Победы, 20
2. Бурятский республиканский индустриальный техникум:
· ул. Гагарина, 28А
· ул. Воронежская, 5
· ул. Трактовая, 5
3. Бурятский филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, ул. Трубачеева, 152
4. Колледж искусств им. П.И. Чайковского, пр. Победы, 17
5. Бурятский республиканский педагогический колледж, ул. Хоца Намсараева, 5
6. . Улан – Удэнский колледж железнодорожного транспорта, пр. 50-летия Октября, 58
7. Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева, ул. Терешковой,13
8. Бурятский аграрный колледж имени М. Н. Ербанова, ул. Трубачеева, 140
9. Улан – Удэнский торгово – экономический техникум, пр. Победы, 18
10. Улан – Удэнский инженерно-педагогический колледж, ул. Севастопольская, 3
11. Байкальский многопрофильный колледж:
· ул. Пищевая, 10
· ул. Пугачева, 36
12. Бурятский финансово-кредитный колледж, пр.Победы,18
13. Бурятский республиканский хореографический колледж, ул. Ербанова, 3
14. Республиканский многоуровневый колледж, ул. Гвардейская, 1а
15. Байкальский колледж туризма и сервиса, ул. Краснофлотская, 2
16. Техникум строительства и городского хозяйства:
· ул. Геологическая, 10
· ул. Терешковой, 56
17. Бурятский республиканский информационно-экономический техникум, ул. Павлова, 68
18. Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта, ул. Лебедева, 4
19. «Авиационный техникум, ул. Хоринская д.1Г
20. Технологический колледж ВСГУТУ, ул. Жердева, 9а ст.1
21. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, ул. Ключевская, 40в, ст.1, 10 корпус
22. Восточно-Сибирский государственный институт культуры, ул. Терешковой, 1