Специальные урны установлены пока в администрации Советского района
В Улан-Удэ начали собирать предложения по переносу Дня города на более тёплое время. Специальные урны уже установили в администрации Советского района. В ближайшее время такие же появятся в зданиях администраций Октябрьского и Железнодорожного районов.
- Сбор мнений и предложений горожан пройдёт также в учебных заведениях, на городских мероприятиях и в социальных сетях, - сообщили в управлении по информационной политике города.
С инициативой о переносе Дня города выступил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Произошло это во время Дня города-2019 7 сентября – день выдался очень холодным и отпугнул многих горожан от участия в уличных гуляниях.
- Вместе с вами мы должны подумать и принять решение - может быть, День города перенести на более тёплое время года? Призываю к обсуждению, - сказал он.
В Улан-Удэ идёт голосование о переносе Дня города
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