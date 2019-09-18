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В Улан-Удэ идёт голосование о переносе Дня города

В Улан-Удэ идёт голосование о переносе Дня города
Общество, 
Специальные урны установлены пока в администрации Советского района

В Улан-Удэ начали собирать предложения по переносу Дня города на более тёплое время. Специальные урны уже установили в администрации Советского района. В ближайшее время такие же появятся в зданиях администраций Октябрьского и Железнодорожного районов.

- Сбор мнений и предложений горожан пройдёт также в учебных заведениях, на городских мероприятиях и в социальных сетях, - сообщили в управлении по информационной политике города.

С инициативой о переносе Дня города выступил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Произошло это во время Дня города-2019 7 сентября – день выдался очень холодным и отпугнул многих горожан от участия в уличных гуляниях.

- Вместе с вами мы должны подумать и принять решение - может быть, День города перенести на более тёплое время года? Призываю к обсуждению, - сказал он.

день города
 
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