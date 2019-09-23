В Улан-Удэ пройдёт премьера фильма про «великий 1917 год»

Как сообщал «Байкал-Daily», фильм «1917. Великий год малой родины» снимался в Заиграевском районе Бурятии 1,5 года . Создатель фильм – журналист Александр Муравьёв. Он называет картину «нескучным документальным фильмом» про «переломный год» в Байкальском регионе.





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В Улан-Удэ на большом экране состоится премьера документального фильма «1917. Великий год малой родины». Премьера состоится в этот четверг, 26 сентября, в ТРЦ «Пионер» в 18:00. Вход свободный.Как и за что отчаянная женщина из Бурятии не испугалась интеллигентно раскритиковать тогдашнюю верховную власть? И где спустя век хранится её гневное письмо? По каким местам в республике накануне переворота проезжал Михаил Фрунзе? Как бывший каторжник оказался сначала на Байкале, а потом делил петроградскую жилплощадь с самим Лениным? От чего Агван Доржиев предостерегал большевиков? Чем общественно-политическая ситуация столетней давности напоминает нынешнюю?- Картина расскажет о роли некоторых уроженцев и жителей Бурятии в масштабных исторических преобразованиях революционного 1917 года в России. Сюжет вплотную рассматривает эпизоды участия этих людей в известных на весь мир событиях, личные контакты с большими историческими персонами, а также примеры влияния на сам ход истории 20 века. При этом ряд сведений будет представлен широкой публике впервые, - рассказывает журналист, автор фильма Александр Муравьёв.Одна из частей фильма посвящена Агвану Доржиеву – легенде российского буддизма.Полнометражка насыщена визуальными и аудиоэффектами. В частности, использованы популярные на YouTube монтажные приёмы для смены планов, полная или частичная анимация статичных изображений, псевдо-3d-моделирование объектов, а также совмещение исходного документального материала и современных кадров.– Через непростые и подчас удивительные истории конкретных людей это кино заглядывает во «вчера», чтобы попытаться понять «сегодня». Существует немало по-настоящему серьёзных вещей, которые определяют нашу ментальность в конце 2010-х гг., а своими корнями уходят в переломный 1917 год – время крупного и глубокого потрясения основ культурно-национального и социально-духовного кода нации. Тогда, сто лет назад, общественный и политический хаос радикально переформатировал вековое российское бытие. Но сам общественно-политический хаос – результат каких-то внутренних, глубинных, духовных процессов, - говорит Александр Муравьёв.